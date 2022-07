Tunel na S3 pod Bolkowem na Dolnym Śląsku. Zajrzeliśmy do jego wnętrza [ZDJĘCIA] Mateusz Różański

Budowa drogi S3 na Dolnym Śląsku to olbrzymie i kosztowne wyzwanie. Prace idą pełną parą i coraz bliżej ich zakończenia. My postanowiliśmy zajrzeć do najbardziej spektakularnego elementu tej inwestycji - czyli do budowanego tunelu, który będzie liczył dokładnie 2 272 m.