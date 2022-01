Trzeba stać ponad dwie godziny! Potężna kolejka do testów na COVID-19 we Wrocławiu [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Od dzisiaj rana przed punktem ALAB Laboratoria na Biskupiej we Wrocławiu co najmniej kilkadziesiąt osób oczekuje na przeprowadzenie testu na COVID-19. Czas oczekiwania dla osób, które znajdują się na końcu kolejki, może wynieść nawet ok. 2 godzin, jeśli nie więcej.

Jak dowiedzieliśmy się na infolinii ALAB Laboratoria, długa kolejka może wynikać tylko i wyłącznie z dużym zainteresowaniem testami na COVID-19 i zwiększoną zachorowalnością. W punkcie na Biskupiej są pobierane wyłącznie testy na COVID-19 dla pacjentów NFZ.

Pacjenci z NFZ otrzymują informację o orientacyjnej godzinie, kiedy mogą zostać przyjęci. Niemniej jednak teraz jest ich tak dużo, że pozostaje uzbroić się w cierpliwość i czekać w długiej kolejce, sięgającej aż do skrzyżowania z ul. Wita Stwosza.