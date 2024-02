Trwa obława we Wrocławiu! Po strzelaninie na Psim Polu, policja poszukuje kierowcy granatowego passata

Strzelanina we Wrocławiu

Strzały padł w czwartek, 1 lutego, na Psim Polu we Wrocławiu. Policjanci chcieli przeprowadzić rutynową kontrolę kierowcy granatowego passata. Po zatrzymaniu, mężczyzna nagle nacisnął gaz, uderzył w radiowóz, staranował policjanta i ruszył do ucieczki. Mundurowi zaczęli go ścigać.

Policja poszukuje granatowego volkswagena passat B5. Samochód ma wgnieciony przedni lewy narożnik. Według wstępnych informacji wiadomo, że staranowany policjant nie odniósł żadnych poważnych obrażeń. O zdarzeniu zostały poinformowane wszystkie patrole policji we Wrocławiu i okolicach. Trwa obława funkcjonariuszy.

Tu doszło do strzelaniny:

