Tour de Pologne po latach powrócił do Wałbrzycha. Wystartował tu trzeci etap wyścigu!

Dzisiaj (poniedziałek, 31 lipca) w Wałbrzychu rozpoczął się trzeci etap Tour de Pologne. Wielki kolarski wyścig po latach powrócił bowiem na Dolny Śląsk i między innymi właśnie do Wałbrzycha. Ostatni raz Tour de Pologne gościł tu w 2012 roku. Była to 69. edycja wyścigu, a jego trasa prowadziła z Karpacza do Krakowa. Drugi etap rozpoczął się wówczas w wałbrzyskim Rynku, a największe sławy kolarskie świata pojechały wtedy do Opola.