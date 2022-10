X Wyścig Kolarski Korona Kocich Gór - Memoriał im. Kornela Morawieckiego w Sobótce. Runda Spadających Liści VIA Dolny Śląsk. Galeria

Wyznaczona trasa wyścigu liczyła 12 km i jeden kilometr dojazdu do mety na końcu. Uczestnicy startowali w Sobótce ze Stadionu Miejskiego i przejeżdżali przez miejscowości: Strzegomiany, Będkowice, Księgnice Małe, Świątniki i Przezdrowice. Meta wyścigu była na parkingu Domu Turystycznego „Pod Wieżycą”.

- Trasa jest ciężka i interwałowa, momentami wietrzna, no i końcówka – dojazd do mety chyba najtrudniejszy etap wyścigu, więc będzie bolało i będą zakwasy. Pogoda natomiast bardzo sprzyjająca. Dużo słońca, bardzo ciepło, a to do ścigania jest super. Poza tym te widoki, jesienne kolory na całej trasie dodają wyjątkowości tym zawodom i radości, która mam nadzieje będzie jeszcze większa na finiszu. - mówi Pani Katarzyna Jocher, uczestniczka wyścigu.