A jeśli już jesteś zakochany i Wrocław odwiedzasz ze swoją drugą połówką, koniecznie przejdźcie się po moście Tumskim. Kiedyś zakochani tam właśnie zawieszali kłódki z wyrytymi swoimi imionami, a kluczyki wyrzucali do wody. Niektórzy do dziś to robią, ale ostrzegamy - po remoncie mostu można za to dostać mandat! Za to pocałunek na moście Tumskim, zwanym też mostem Zakochanych, przynosi parze szczęście!

Pawel Relikowski / Polskapress