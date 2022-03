To już nie przelewki! Mandat za jazdę na rowerze po pijaku nawet do 2500 zł

Policjanci z wrocławskiej drogówki zainteresowali się rowerzystą w Dobrzykowicach pod Wrocławiem ze względu na jego styl jazdy - jechał zygzakiem.

"Osoby decydujące się na jazdę pod wpływem alkoholu, w sposób oczywisty stwarzają zagrożenie dla siebie, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Do tej grupy można zaliczyć również rowerzystów i to właśnie rowerzystę policjanci z drogówki kontrolowali w podwrocławskich Dobrzykowicach" - mówi Paweł Noga z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.