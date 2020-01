Tłumy witały Nowy Rok na Ślęży. Korki i brak miejsc parkingowych [ZDJĘCIA]

Masyw Ślęży w sylwestrową noc przeżył prawdziwe oblężenie. W najpopularniejszym miejscu postojowym, na Przełęczy Tąpadła, miejsc parkingowych zabrakło już przed godziną 10 - mimo, że rozbudowane parkingi mieszczą spokojnie około 200 aut, chętnych było dużo dużo więcej. Na dojazdach na przełęcz z obu stron tworzyły się korki, ludzie krążyli w poszukiwaniu skrawka wolnego terenu do pozostawienia samochodów i blokowali tych, którzy jeszcze nie zdążyli dojechać. Ostatecznie wiele osób zostawiło samochody po dwóch stronach dróg dojazdowych. Od przełęczy na szczyt ciągnął się świetlny wąż latarek i czołówek, a na wierzchołku trzeba było się nieźle natrudzić, by znaleźć skrawek wolnego miejsca do świętowania nadejścia Nowego Roku. Ci, którzy dotrwali, nie żałowali, bo wiadomo, że Ślęża jest świetnym punktem widokowym na okolicę i można było oglądać efektowne sztuczne ognie z góry, ale nie brakowało także tych wypuszczanych ze szczytu.

FLESZ: bezpieczeństwo w Sylwestra Wideo