The Color Run 2019 we Wrocławiu. Zobaczcie zdjęcia z tej imprezy

Biegacze mieli do pokonania dystans 5 kilometrów. Na trasie były cztery stacje, przy których następowały wyrzuty kolorów. Każdy uczestnik otrzymywał w pakiecie startowym m.in. koszulkę i proszek holi.

- W pakiecie startowym miałam proszek w kolorze pomarańczowym. Może nie jest to mój ulubiony kolor, ale jednak neonowy. Gdyby nie kontuzja, to pewnie byłabym teraz na innych zawodach, na znacznie dłuższym dystansie. Ale właśnie dlatego, że nabawiłam się kontuzji, to stwierdziłam, że 5 km w śmiechu, zabawie i kolorach niczym nie grozi - Małgorzata Imowicz-Borys z Wrocławia.