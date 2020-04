Termomodernizacja. Więcej pieniędzy na docieplenie i remonty budynków [GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK]

Średnia wysokość premii termomodernizacyjnej w 2019 r wyniosła 60 tys. zł, a po zmianach sięgnie około 77 tys. zł - tłumaczy Dariusz Stachera, dyrektor zarządzający Pionem Programów Mieszkaniowych w BGK. - To jednak nie koniec zmian. Nowością jest także możliwość zwiększenia premii termomodernizacyjnej, gdy inwestor zdecyduje się na montaż mikroinstalacji OZE, np. paneli fotowoltaicznych. Premia wzrośnie z 16 proc. do 21 proc. kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego – dodaje.

W życie weszły właśnie przepisy ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Jedną z ważniejszych zmian jest większa premia termomodernizacyjna. Do tej pory dopłata z BGK do kredytu na prace termomodernizacyjne wynosiła średnio około 12,5 proc. kosztów tych prac. Teraz, po uproszczeniu sposobu obliczania premii, wynosi ona 16 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Dodatkowe pieniądze na wielką płytę

Kolejna zmiana w Funduszu Termomodernizacji i Remontów to finansowe wsparcie, które można wykorzystać na wzmocnienie budynków z wielkiej płyty. Jest to nowość w premii termomodernizacyjnej.

Zwiększamy wysokość premii, jeśli inwestor wykonujący termomodernizację budynku z wielkiej płyty dokona jednocześnie jego wzmocnienia. Premia zostanie dodatkowo powiększona o 50 proc. kosztów wykonania takiego wzmocnienia, które inwestor poniósł na sporządzenie dokumentacji technicznej, zakup metalowych kotew i przygotowanie otworów oraz montaż - dodaje Przemysław Osuch, dyrektor Departamentu Funduszy Mieszkaniowych w BGK.

Jak szacowało Ministerstwo Rozwoju, do 2029 r. ma zostać wzmocnionych ok. 2 tys. budynków z wielkiej płyty. Z premii termomodernizacyjnej, tak jak do tej pory, będą mogli skorzystać m.in. gminy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania (np. akademiki, czy domy seniora) oraz budynków stanowiących własność JST służących do wykonywania przez nie zadań publicznych.