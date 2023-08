Dodatkowe pieniądze od rządu popłyną do samorządów karkonoskich za ubytek z wpływów PIT. Rekordzistką jest Jelenia Góra Alina Gierak

Lokalne samorządy w Polsce otrzymają na swoje cele dodatkowe pieniądze w wysokości 14 mld złotych. Wśród beneficjentów jest Jelenia Góra

Dodatkowe pieniądze, które popłyną do samorządów to uzupełnienie subwencji ogólnej. Gminy, powiaty i miasta same zdecydują, na co przeznaczą kolejne rządowe wsparcie. Mogą wykorzystać środki na wydatki bieżące lub dalsze inwestycje dla swoich mieszkańców. Dla samorządów dolnośląskich wsparcie będzie bardzo konkretne i duże. Rekordową kwotę w Kotlinie Jeleniogórskiej dostanie Jelenia Góra.