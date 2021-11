Tego kultowego neonu już nie zobaczymy na dworcu we Wrocławiu. Sprawdź, dlaczego [ZDJĘCIA]

Decyzja o demontażu neonu z lat 70. została podjęta przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. - Mamy tu do czynienia z uszkodzonym dachem - wyjaśnia Jarosław Głuszczyk z firmy Altime, która zajmie się remontem.

Teraz plac przed wejściem głównym do budynku dworca zajęty jest przez ogromne litery. - Metalowa konstrukcja, na której zamocowano neon jest także w złej kondycji - ocenia Jarosław Głuszczyk. - Korodowała dodatkowo uszkadzając dach. Trzeba ją więc było zdemontować i odciąć od niej napis.

Neon wróci jednak na swoje miejsce. - Będziemy go rekonstruować - zapowiada wykonawca. - W niektórych miejscach trzeba go wręcz odbudować, ale postaramy się zachować jak najwięcej oryginalnych części. Wymienimy też lampy żarowe na neonowe, takie same jak w pierwotnej wersji neonu.

Może się jednak okazać, że neon wróci na miejsce dopiero w... 2025 roku! Prace remontowe dachu muszą bowiem przebiegać pod okiem konserwatora zabytków. - Kiedy konserwator i właściciel budynku potwierdzą, że konstrukcja może wrócić na swoje miejsce, neon znów zaświeci nad wejściem dworca Nadodrze.