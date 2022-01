Te wielkie mieszkania, powyżej 200 m2, są na sprzedaż we Wrocławiu. Zobacz oferty!

Opis Na sprzedaż 5-pokojowy apartament o powierzchni 204m2 zlokalizowany w zielonej części Wrocławia, w prestiżowej dzielnicy Zalesie/ Biskupin. UNIKATOWY APARTAMENT w willowej dzielnicy z widokiem na Park Szczytnicki. Najlepsza lokalizacja we Wrocławiu. Zalesie ma charakter willowego przedmieścia, położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Szczytnickiego. W otulinie Parku, z dala od zgiełku miasta, choć w samym jego sercu znajduje się miejsce wyjątkowe. Kameralny apartamentowiec Concerto Verona, znany nielicznym, synonim ekskluzywności - nie tylko ze względu na lokalizację, ale przede wszystkim nowoczesne rozwiązania architektoniczne i techniczne oraz gwarancję absolutnej prywatności. O APARTAMENCIE Wnętrza tego apartamentu cechuje nowoczesny wystrój, w którym klasyka współgra z nowoczesnością a naturalne materiały nadają mu ciepła. Ponad 204m2 to przestrzeń podzielona na: hol główny z szafami w zabudowie, otwarty na jadalnię wraz z kuchnią, które tworzą jedną fantastyczną przestrzeń wspólną, okazały salon z widokiem na park, łazienkę gościnną, 4 sypialnie, łazienkę główną- pokój kąpielowy, pomieszczenia gospodarcze, pralnia oraz spiżarnia. Wizytówką apartamentu jest imponujący salon z panoramicznymi oknami i wyjściem do ogrodu. Tuż obok salonu znajdziemy oddzielną kuchnię wraz z jadalnią, spiżarnię oraz toaletę dla gości. W części prywatnej znajdują się 4 wygodne sypialnie, obok których zlokalizowany jest pokój kąpielowy- wraz z wanną, prysznicem oraz 2 umywalkami. Obok sypialni znajdują się garderoby w zabudowie. Harmonijną atmosferę dopełnia taras i ogród o wielkości ok.200m2, który w nie jeden letni wieczór będzie miejscem spotkań z najbliższymi i przyjaciółmi, z bezpośrednim widokiem na park. Ogród został stworzony według koncepcji projektanta z Uniwersytetu Przyrodniczego, dzięki starannie dobranej roślinności oferuje bogatą zieleń przez cały rok. Dodatkowo do mieszkania przynależą 2 miejsce postojowe w garażu podziemnym plus komórka lokatorska na poziomie garażu. Dla mieszkańców dostępna jest również rowerownia. Apartament posiada zainstalowaną klimatyzację. WYKOŃCZENIE Rezydencja Concerto Verona zapewnia swoim mieszkańcom komfort życia w ekskluzywnym, ale naturalnym wydaniu. Ciepłe drewno na podłodze determinuje kolorystykę innych detali, takich jak fronty szafek czy panele na ścianach, tak by kompozycja kolorystyczna ze sobą współgrała. Wykorzystanie naturalnych kamieni zarówno w kuchni, jak i w łazience, sprawia, że klasyczny styl wykończenia miesza się z nowoczesnością. Warto zwrócić również uwagę, na takie detale jak sprzęty AGD marki Miele, które idealnie komponują się w minimalistyczną estetykę wnętrza. Zabudowy w apartamencie takie jak: kuchnia, garderoby, biblioteka oraz dwie łazienki zostały zrealizowane na wymiar wedle indywidualnego projektu z zastosowaniem naturalnych materiałów najwyższej jakości. LOKALIZACJA Apartament znajduje się w spokojnym miejscu, w enklawie zieleni bez bezpośredniego kontaktu z innymi zabudowaniami. Dzielnica willowa z wieloma terenami rekreacyjnymi, wzdłuż nadbrzeża rzeki Odry. Z uwagi na doskonałą infrastrukturę nieruchomość bardzo dobrze skomunikowana jest z wszystkimi dzielnicami Wrocławia. W sąsiedztwie znajduje się Park Szczytnicki, kąpielisko Morskie Oko, Stadion Olimpijski, ZOO oraz zespół kortów tenisowych. Panuje tu atmosfera elegancji, ciszy i dyskrecji. Pod tym adresem mieszkają najbardziej wymagający lokatorzy. Link do oferty: https://www.otodom.pl/pl/oferta/zalesie-unikatowy-apartament-z-widokiem-na-park-ID4bTyF

