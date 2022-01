Te targi to raj dla smakoszy i łasuchów we Wrocławiu [ZDJĘCIA] Magdalena Pasiewicz

Wege Festiwal z kuchnią z całego świata oraz Festiwal Kawy i czekolady, to wszystko w jednym miejscu we Wrocławiu wydarzyło się w niedzielę (23 stycznia) i ściągnęło prawdziwe tłumy smakoszy! Sala konferencyjna IASE przy Hali Stulecia była pełna. Zobaczcie w galerii zdjęć, co można było tam znaleźć.