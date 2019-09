Te psy z wrocławskiego schroniska szukają domu. Pomóż! [ZDJĘCIA]

We wrocławskim schronisku przebywa wiele psów, gotowych do adopcji. "Nie kupuj, adoptuj" to tylko jedna z akcji namawiających wrocławian do przygarnięcia czworonoga z bidula, a nie zakupu rasowego z hodowli. W tej galerii prezentujemy Wam psy, które czekają na dom we wrocławskim schronisku. Pod zdjęciami znajdziecie opisy poszczególnych psiaków oraz numery, pod którymi można je znaleźć w schronisku. Jeżeli jesteś zainteresowany adopcją, dobrze mieć przy sobie ten właśnie kod. Oprócz tego publikujemy także przejmujący film, zachęcacjący do adopcji.

Fot. Piotr Krzyżanowski / Polska Press Grupa