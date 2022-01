Tak wygląda wrocławski Solpol w środku. Zobaczcie zanim go wyburzą [ZDJĘCIA]

Wrocławska perełka handlowa z lat dziewięćdziesiątych, dom handlowy Solpol przy ulicy Świdnickiej ma zostać zburzony. Taką decyzję podjął jego właściciel Zygmunt Solorz-Żak, jeden z najbogatszych Polaków, który kupił tę działkę w listopadzie 1991 roku i zdecydował o budowie wielopoziomowego domu handlowego. Budynek zaprojektowany w pracowni AR-5 był jednym z pierwszych powojennych budynków o takiej funkcji we Wrocławiu. Otwarcie domu towarowego miało miejsce 6 grudnia 1993 roku. W Solpolu zainstalowano: ruchome schody, klimatyzację i monitoring kamer przemysłowych. Na parterze działał sklep samoobsługowy, a w piwnicy sklep spożywczy, natomiast na wyższych kondygnacjach - stoiska z odzieżą i obuwiem, zabawkami, artykułami sportowymi, sprzętem RTV i komputerami. Na ostatnim piętrze mieściły się biura. W 2002 roku w piwnicach budynku, specjalnie do tego zaadaptowanych, telewizja Polsat zrealizowała dwa sezony reality-show Bar, który prowadził go Krzysztof Ibisz. Handlowa część Solpolu jest zamknięta od kilku lat. Ale my mieliśmy okazję zajrzeć do środka. Zobaczcie, jak dziś wygląda Solpol na kolejnych slajdach. To zapewne ostatnie takie zdjęcia przed zburzeniem budynku.

Paweł Relikowski / Gazeta Wrocławska