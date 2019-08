Święto Ceramiki w Bolesławcu - setki wystawców, tysiące gości [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Impreza rozpoczęła się 14 sierpnia w środę i potrwa do niedzieli 18 sierpnia. Poniżej szczegółowy program imprezy.

Sobota, 17 sierpnia

Prusa

8.00 - 18.00 Giełda Staroci

Rynek

10.00 - 22.00 Ceramiczny zawrót głowy - największe w Polsce Targi Ceramiki

12.00 - 19.00 Pokazy garncarstwa historycznego

Ratusz

10.00 - 20.00 „Przed i po” - wystawa poplenerowa 54. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego w Bolesławcu oraz prezentacja twórczości artystów zaproszonych do udziału w 55. Międzynarodowym Plenerze Ceramiczno-Rzeźbiarskim w Bolesławcu

skwer za BOK - MCC

12.00 - 19.00 Miasteczko Animacji Ceramicznych

Warsztaty ceramiczne: „Stempelek” warsztaty dla najmłodszych, „Biskwitowe szaleństwo”, pokazy garncarstwa historycznego, pokaz toczenia na kołach garncarskich „Arkuszyńscy garnki toczą”, odciskanie kafli średniowiecznych Pracownia Loricamos, warsztat garncarski rodziny Konopczyńskich

Bankowa

„Gliniane mosty” polsko-niemieckie spotkania wokół gliny

12.00 - 15.00 „GLINA” - warsztaty tematyczne (warsztaty ceramiczno-rzeźbiarskie: toczenie na kole, zabawy z gliną dla najmłodszych, tworzenie „glinianych” strojów do parady Glina Show - warsztaty ze stylistką)

12.00 - 15.00 „KOLOR” - warsztaty tematyczne (bodypainting z Ceramiką Artystyczną: pokaz malowania zdobień ceramicznych na modelach i modelkach, przygotowania do parady)