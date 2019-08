Dolny Śląsk. Święto Ceramiki w Bolesławcu rozpoczęte. Co czeka na turystów? Przeczytaj!

Trwające 5 dni targi ceramiczne są największym tego typu wydarzeniem w Polsce i jednym z największych w Europie. W tym roku pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Serdecznie zapraszamy do polskiej stolicy ceramiki od 14 do 18 sierpnia 2019 roku na Bolesławieckie Święto Ceramiki:

*5 dni największych w Polsce targów ceramicznych - ponad 100 wystawców z Polski i Europy

*miasteczko animacji ceramicznych: toczenie na kołach garncarskich, malowanie biskwitów

*Międzynarodowy Plener Ceramiczno - Rzeźbiarski

*parada ceramiczna - barwny korowód ulicami miasta

*wystawy rzeźb ceramicznych

*teatry uliczne, happeningi

*Glina Show oraz finalne połączenie glinianej parady z Festiwalem Kolorów Holi

*koncerty i widowiska: Midge Ure 'The Voice Of Ultravox', URSZULA, Ocelot – Sen nocy letniej, Sylwia Grzeszczak.

Więcej na www.boleslawiec.eu