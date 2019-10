Świat po powodzi - autorstwa Kassandry Montag

W tej porywające, pełnej akcji, ale też czułości i zadumy opowieści mroczna, rozpacz łączy się z rosnącą nadzieją. Prawdziwie „nieodkładalna” książka.

Książka pod patronatem Radia Kolor i Stylowych.pl

OPINIE O KSIĄŻCE:

„Wciągająca opowieść o rozpaczy i miłości, rozgrywająca się w fikcyjnym świecie po globalnej katastrofie, który jednak wydaje się niepokojąco realny. Debiutantka Kassandra Montag to utalentowana pisarka obdarzona wizjonerską wyobraźnią”.

– Karin Slaughter (Moje śliczne, Ofiara, Dobra córka, Układanka)

***

„Zniewalająca, błyskotliwie napisana opowieść o cierpieniu i żalu. Jej bohaterka musi nauczyć się nie tylko tego, jak przetrwać żeglugę po wodach, które zatopiły niegdysiejszą Amerykę Północną, pośród piratów, złoczyńców, drapieżnych zwierząt i innych jeszcze groźniejszych niebezpieczeństw – lecz także w trakcie tej wyprawy nauczyć się ufania samej sobie i innym ludziom. A my, czytelnicy, przeżywamy to wraz z nią. Myra jest jedną z najbardziej sugestywnych, zapadających w pamięć postaci literackich, z jakimi spotkaliśmy się od lat, a Świat po powodzi, opowieść o poszukiwaniu odkupienia, to książka, do której po pierwszej lekturze niewątpliwie będziemy chcieli wielokrotnie powracać”.

– Theodore Wheeler (Kings of Broken Things)

***

„Całkiem straciłam poczucie czasu, zapomniałam o lunchu i musiałam zjeść palcami resztki zimnej zapiekanki z lodówki, bo nie potrafiłam oderwać się od tej książki, dopóki nie doczytałam jej do końca”.

– Liz Kay (Monsters: A Love Story)

***

„Ostra jak brzytwa, często brutalna opowieść o mrożącej krew w żyłach podróży matki, by odnaleźć zaginioną córkę w postapokaliptycznym świecie. Zapadająca w pamięć, niepokojąca i szokująca.”

- Liv Constantine (Zostać panią Parrish)

***

“Debiutanckiej powieściopisarce - Kassandrze Montag, udało się połączyć dramatyczną historię, od której nie można się oderwać, z głębią emocjonalną.”

- KIRKUS