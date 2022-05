Kings of Leon niebawem we Wrocławiu. Poznajcie historię kultowego zespołu!

Niegdyś - młodzi chłopcy w krzywo przycinanych przez matkę fryzurach, wiecznie podróżujący od miasteczka do miasteczka z nauczającym w nich ojcem pastorem. Dziś - rockowe gwiazdy największych światowych festiwali takich jak Coachella czy Glastonbury. Kings of Leon, czyli bracia Caleb, Nathan, Jared Followill oraz ich kuzyn Matthew Followill, to jeden z najbardziej znanych rockowych zespołów dzisiejszych czasów. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, jaka historia kryje się za powstaniem i sukcesem tej grupy.

“Byłem pewien, że pójdziemy do piekła”

Kings of Leon to muzycy wyrwani prosto z hermetycznej, zamkniętej społeczności religijnej, którą ze światem show biznesu dzieliła przepaść. Niewiele brakowało, a fantastyczni muzycy zamiast jeździć w światowe trasy, życie spędziliby grając w małych, zielonoświątkowych kościołach. Co więcej dokładnie taka droga była w planach chłopaków, a wokalista zespołu Caleb przyznał nawet, że sam chciał zostać pastorem!