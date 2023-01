Studniówka I LO z Wrocławia. Tak bawili się maturzyści w hotelu Mercure (MNÓSTWO ZDJĘĆ)

Po okresie pandemii, gdy studniówki były odwoływane lub przekładane na inne terminy, znów powraca ta piękna tradycja.

Młodzież może się bawić wspólnie z kadrą nauczycielską na balu maturalnym, urządzanym około 100 dni przed egzaminem maturalnym, przypadającym w maju.

Większość uroczystych balów odbywa się zatem w styczniu lub w lutym, a na miejsce wspólnej zabawy wybierane są najczęściej hotele, restauracje i inne obiekty dysponujące dużymi salami. We Wrocławiu jednym z takich miejsc jest hotel Mercure i właśnie tam swoje 100 dni do matury świętowali w piątek – 27 stycznia 2023, uczniowie z I LO przy ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego we Wrocławiu.

