STUDNIÓWKA 2022. Tak bawili się uczniowie XII LO we Wrocławiu [DUŻO ZDJĘĆ]

W sobotni wieczór, ponad 200 uczniów z 12 Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu spotkało się w Starej Garbarni na studniówce. Były przepiękne kreacje, tradycyjny polonez i masa uśmiechów. Świetna zabawa skończyła się nad ranem. Zobacz, jak bawili się tegoroczni maturzyści XII LO we Wrocławiu. Do kolejnego zdjęcia przejdziesz za pomocą strzałki, gestu lub kursora.

Jarosław Jakubczak/ Polska Press