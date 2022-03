Strażacy apelują do ukraińskich uchodźców: "Nie bójcie się naszych syren"

Według szacunków straży granicznej, od 24 lutego 2022 r. wschodnią granicę Polski przekroczyło ponad 600 tysięcy uchodźców, którzy uciekają z objętej wojną Ukrainy. Dostają w naszym kraju wszelką pomoc, otaczani opieką i życzliwością, ale traumatyczne przeżycia odcisnęły na nich piętno. Strach wywołują m.in. syreny alarmowe, których używają polscy strażacy, wyjeżdżający na akcję. Dlatego Straż Pożarna wystosowała taki apel:

"Zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji dla osób, które przybywają z Ukrainy. W Polsce funkcjonują jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które są alarmowane do wszelkiego rodzaju zdarzeń przy użyciu syreny alarmowej w ciągu dnia i w nocy. Możemy sobie wyobrazić, że dla uchodźców są one traumatycznym, świeżym wspomnieniem syren zwiastujących naloty bombowe i ostrzały artylerii wojsk rosyjskich, które w zbrodniczy sposób atakują cywili na terenie Ukrainy, co przyniosło już ponad 2000 ofiar wśród ludności. Dla nas, syreny straży pożarnych zwiastujące działania strażaków, którzy w ten sposób nawołują się do akcji pożarniczych, ratowniczych i innych, są oczywiste i nie budzą niepokoju. Natomiast dla uchodźców z Ukrainy może to być przerażające i narazić ich na niepotrzebny dodatkowy stres, ponieważ mogą myśleć, że jest to sygnał wojenny, który ostrzegał ich przed niebezpieczeństwem w swoich miastach. Apelujemy do tych co przyjęli w gościnę naszych sąsiadów ze wschodu, aby spokojnie starali się wyjaśnić jak to u nas działa".