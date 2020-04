Straż pożarna walczy z płonącymi trawami. Coraz większa susza, coraz więcej zgłoszeń [ZDJĘCIA]

Po kilkanaście wyjazdów dziennie notują strażacy do pożarów traw i nieużytków we Wrocławiu i najbliższych okolicach. Nie inaczej było w ten weekend, tym bardziej że w lasach i na polach jest bardzo sucho i ogień szybko się rozprzestrzenia. Do tego w niedzielę gaszenie utrudniał wiatr. Strażacy muszą wyjeżdżać w dzień i w nocy do pożarów spowodowanych nierzadko przez ludzi wypalających trawy. Wczoraj interweniowano pod Wrocławiem, m.in. między Olbrachtowicami a Kryształowicami (gmina Sobótka) czy pod Chwałkowem (5 zastępów strażaków i policja). Ratownicy apelują o rozsądek i powstrzymanie się od celowego podpalania suchych traw i zarośli.

