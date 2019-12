Starsza kobieta mogła zginąć przez... świątecznego karpia. I wcale nie chodzi o ości!

Mieszkanka jednej z czeskich miejscowości o mało nie zginęła przez kupionego na święta … karpia!

62-laka kupiła żywą rybę w sklepie, sprzedawca zapakował karpia do plastikowej reklamówki wypełnionej wodą i kobieta ruszyła samochodem do domu.

Na swoje nieszczęście położyła karpia na przednim siedzeniu. W pewnym momencie ryba wyskoczyła z torebki i spadła na kolana kierowcy.

Przerażona tym niespodziewanym wydarzeniem kobieta zaczęła opędzać się od miotającego się intruza. Doszło do dramatu, bo w pewnej chwili kobieta straciła kontrolę nad pojazdem, zjechała z trasy i uderzyła z całej siły w betonową kolumnę przy drodze.

Do tego niecodziennego wypadku doszło, kiedy kobieta przejeżdżała przez wieś Horni. Widząc, co się stało, ktoś z miejscowych wezwał pomoc. Kobieta doznała tak poważnych obrażeń, że konieczne było jak najszybsze zabranie jej do szpitala przez śmigłowiec ratowniczy.