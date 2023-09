Spotkanie Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie sprzedaży piwa stadionowego. Kiedy kibice będą je pić? Szczegóły w materiale wideo

Zgodnie z nowelizacją prawa, podczas meczów piłkarskich będzie można sprzedawać i konsumować napoje zawierające do 3,5 proc. alkoholu.

Ta informacja jest szczególnie korzystna dla klubów, które swoje mecze rozgrywają na dużych, nowoczesnych stadionach. Będą one mogły czerpać dodatkowe dochody poprzez zawarcie ekskluzywnych umów z producentami piwa na sprzedaż ich produktów, co przyniesie klubom co najmniej kilkaset tysięcy złotych rocznie do ich budżetu.

W Trzebnicy odbyło się spotkanie Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie sprzedaży piwa stadionowego. Nowa ustawa pozwala również małym klubom sportowym, które borykają się z problemami finansowymi, na pozyskanie dodatkowych źródeł dochodu. Na spotkaniu podjęto również kwestię wsparcia finansowego dla lokalnych klubów piłkarskich ze strony samorządów.

Niemniej jednak, browary podchodzą do tych nowych możliwości z ostrożnością. Problemem jest zarówno konieczność uruchomienia specjalnej linii produkcyjnej, jak i obawa przed ewentualnym wpływem innego smaku piwa na zaufanie konsumentów do marki, zwłaszcza gdy "piwo stadionowe" lub "festiwalowe" jest oferowane pod tą samą nazwą co podstawowe produkty browaru.

