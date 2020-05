Spalona synagoga we Wrocławiu. Zobacz ją od środka! [FILM, ZDJĘCIA, WIRTUALNY SPACER]

Nowa Synagoga (nazywana też Synagogą Na Wygonie) mieściła się u zbiegu ulic Podwale i Łąkowej we Wrocławiu . Zaprojektował ją niemiecki architekt pochodzenia żydowskiego Edwin Oppler. Jej budowę ukończono w 1872 roku.

Podczas Nocy Kryształowej z 9 na 10 listopada 1938 roku została doszczętnie spalona i nigdy jej nie odbudowano. Jak dokładnie wyglądała? Można to sprawdzić, oglądając cyfrową rekonstrukcję, która powstała we współpracy Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundacji Bente Kahan, Muzeum Architektury i Muzeum Miejskiego we Wrocławiu. Jest niesamowita! Zobaczcie: