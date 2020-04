Spacer po lesie dozwolony. Czy trzeba nosić maseczkę?

Pacjent umarł przed szpitalem w Oławie. Miał problemy z oddychaniem

Tragedia przed szpitalem w Oławie. Kilka metrów przed wejściem do szpitala zmarł 65-letni mężczyzna. Do szpitala przywiozła go córka, bo od kilku godzin czuł się słabo. - Prawdopodobną przyczyną zgonu była niewydolność krążeniowo-oddechowa - informuje serwis Olawa24.pl. Nie wiado...