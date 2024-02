Siła Internetu jest niemożliwa! Wiedzieliście, że we Wrocławiu istnieje jezioro... imienia Jacka Sutryka?

Wielu zadaje sobie pytanie: śmiać się czy płakać? Z dwojga złego, chyba lepiej wybrać to pierwsze. Tak przynajmniej sądzą mieszkańcy Wrocławia. Dzięki ironicznym wpisom na Mapach Google poprawili humor niejednej osobie.

Przykładowo, wiedzieliście, że przy ul. Tęczowej znajduje się jezioro im. Jacka Sutryka? Jest to akwen raczej okresowy, zależny od ilości i częstotliwości opadów. Ciekawe jest to, że stanowi on dom dla miejscowej fauny, m.in. dla pływających po nim kaczek.

