Setka wrocławian trenowała z Akademią Wojsk Lądowych. Takich zajęć będzie więcej [ZDJĘCIA]

Szkolenie „Trenuj z wojskim", które odbyło się we Wrocławiu było adresowane do wszystkich chętnych osób, które na co dzień nie mają styczności z wojskiem. Zajęcia miały zwiększyć poziom bezpieczeństwa mieszkańców oraz pokazać im jak reagować w sytuacji zagrożenia, czy kryzysu.

W szkoleniu udział wzięło ponad 100 osób. Kursantów powitał Dyrektor Instytutu Dowodzenia ppłk Grzegorz Daniel.