Samorząd województwa zorganizował nowe pociągi. Uchodźcy dojadą z Wrocławia do Niemiec

Z budżetu województwa dolnośląskiego zostały przeznaczone środki w postaci 1,5 miliona złotych, które pozwoliły na zakup sprzętu medycznego dla ukraińskich szpitali. W odwodzie UMWD ma jeszcze milion złotych, na kolejne działania pomocowe.

Z pociągów Kolei Dolnośląskich do Przemyśla, które kursują od 1 marca i zabierają w drodze powrotnej uchodźców, skorzystało łącznie około 1500 osób, z czego w pierwszym transporcie do Wrocławia dotarło ich 435. W kolejnym natomiast na pokładzie pociągu znalazło się 450 osób, z czego 70 wysiadło w Opolu. Trzeci skład wyjechał do Przemyśla z nocy z 9 na 10 marca. Na jego pokładzie znalazło się 500 osób.

- To bardzo skomplikowane logistycznie działanie, które wymagało koordynacji wielu aspektów i ścisłej współpracy z rządem oraz PKP PLK - mówi o organizacji pociągów Aleksandra Sopuch z biura prasowego UMWD.