Są wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022. Jak je sprawdzić? [INSTRUKCJA]

Uczniowie musieli przystąpić do trzech pisemnych egzaminów: z języka polskiego, matematyki i języka obcego. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, najczęściej wybieranym językiem obcym był angielski, na drugim miejscu niemiecki, na trzecim rosyjski. Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, uczniowie ósmych klas szkół podstawowych, którzy w maju przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali w 2022 r. średnio 60 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 57 proc.