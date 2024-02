Grupa wałbrzyszan ocaliła życie mężczyźnie, który wywrócił się na torach kolejowych i nie mógł wstać! Nadjeżdżał pociąg pendolino

Wałbrzyszanie na długo zapamiętają ten dzień. To pasjonaci regionu i starych opuszczonych budynków, fabryk, zakładów pracy, pałaców i domów. Dokumentują to, co z nich zostało na zdjęciach w stylu urbex. Spotkali się przepadkiem w okolicach torów przy ul. Wrocławskiej na Starym Zdroju.

- Moi znajomi szli akurat oglądać kolejny obiekt w okolicy, a ja chciałem zrobić fajne zdjęcia pendolino. Był taki mglisty poranek i uznałem, że będzie to wyglądać klimatycznie. Wtedy usłyszałem krzyk koleżanki, która zauważyła leżącego na torach człowieka - opowiada nam Michał Jabłoński z Wałbrzycha.

Wszyscy pobiegli w jego stronę i pomogli mu wstać. Przez myśl przeszło im, że być może człowiek chciał odebrać sobie życie. Ale okazało się, że starszy pan po prostu potknął się i nie mógł wstać z torów.