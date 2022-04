Rozkopany Wrocław! TORYwolucja trwa od wielu lat. Zobacz na archiwalnych zdjęciach, jak remontowano wrocławskie tory w XX wieku! Hanna Wieczorek-Ferens

Torywolucja to hasło, które wywołuje prawdziwe emocje wśród wrocławian. Kierowcy się wściekają z powodu rozkopanych ulic, narzekają rowerzyści i piesi. Najmniej protestują wrocławianie korzystający z komunikacji zbiorowej. Oni zazwyczaj mówią: "musi być gorzej, żeby było lepiej", choć dodają, że przydałaby się lepsza informacja na temat galopujących zmian w przebiegu tras tramwajowych. Nie wdając się w dyskusje na temat sensowności remontów i ich organizacji chcieliśmy przypomnieć, że remonty torowisk to we Wrocławiu wcale nie jest nowość. Co więcej, co kilka lat słyszymy o "prawdziwej rewolucji" torowiskowej. Tak było np. na początku lat 90. XX wieku, kiedy to budowano nowe torowisko na ulicy Szewskiej. Urzędnicy miejscy chwalili się, że po raz pierwszy zastosowano technologię, która sprawia, że przejeżdżający tramwaj nie hałasuje. Co prawda na podobny pomysł wpadli już przed wojną Niemcy, którzy budowali we Wrocławiu ciche torowiska wykorzystując do tego... drewniane klocki. Jak opowiadał nieżyjący już fotografik Edmund Witecki, który do Wrocławia przyjechał w 1945 roku, torowisko na ulicy Trzebnickiej wyłożone było drewnianą kostką. Ten cichy bruk zniszczył ciężki sprzęt wojskowy - radzieckie czołgi, które przejeżdżały tą arterią... Po cichych torowiskach, przyszedł czas na rewolucję związaną z torowiskami wydzielonymi. Tylko najstarsi wrocławianie pamiętają, że jeszcze na początku lat 90. XX wieku większość tramwajów stało w gigantycznych korkach, ponieważ przejazd blokowały im samochody jadące po torach. Wydzielone torowiska znacznie przyspieszyły kursowanie tramwajów, a wprowadzenie nawierzchni pozwalającej po torowisku jeździć także autobusom, dodatkowo ułatwiło życie pasażerów komunikacji miejskiej. Zobaczmy więc jak remontowano tory w PRL-u, latach 90 XX wieku i jak remontuje się je dzisiaj. Kliknij w pierwsze zdjęcie i przejedź do galerii. Każda fotografia jest opisana.