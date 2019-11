Mosty Pomorskie mają odzyskać historyczny wygląd i funkcjonalność. Koszt remontu: 70 mln zł.

Projekt przewiduje schowania rur ciepłowniczych w dnie Odry

Modernizacji mostów Pomorskich podejmie się wrocławska firma Pro-Tra Building.Na trzech mostach będą wymienione płyty żelbetowe, przebudowana zostanie jezdnia i torowisko, powstaną nowe chodniki i ścieżki rowerowe oraz przystanek wiedeński. Pasy ruchu będą mieć 3 m szerokości, torowisko prawie 7 m, droga rowerowa 1,5 m, a chodniki od 2,5 do 4 m.Wykonawca będzie musiał odrestaurować zabytkowe, historyczne elementy: balustrady, latarnie, baszty. Wykonawców do tej pory odstraszał szczególnie jeden etap zaplanowanych prac.Wykonawca ma na przeprowadzenie remontu 2,5 roku, co oznacza, że zmodernizowanymi mostami będziemy mogli pojechać w 2022 r. Na czas remontu mosty będą wyłączone z ruchu kołowego.