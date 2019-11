Najlepsze restauracje we Wrocławiu poleca córka Magdy Gessler [LISTA]

Staram się za każdym razem testować nowe miejsca. Kieruję się tym, co jest najświeższe. Mimo że sentymenty są bardzo mocne i najbardziej lubię chodzić do miejsc, które znam, to zawsze sprawdzam, co nowego powstało. Oferta cały czas się rozwija, zarówno stacjonarnie jak i z dowozem. Często zanim pójdę do restauracji, zamawiam do domu poprzez serwis, np. Pyszne.pl. Potem jest mi łatwiej stwierdzić, czy warto tam iść