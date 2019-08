Radny z Głogowa: „Środowiska LGBT wkraczają już do przedszkoli" - Bo przy wejściu są tęczowe kolory

Radny Radomski umieścił wpis dotyczący przedszkola na swoim oficjalnym profilu facebookowym. Dotyczy on Przedszkola Publicznego nr 2 w Głogowie, przy którego wejściu znajdują się dwie kolumny - pomalowane w tęczowe barwy.

Jaki to ma cel, po co? Po co dzieci codziennie musza to oglądać. Czy to nie ma oswajać dzieci z ideologia LGBT, bo wszak przedszkole to bezpieczne miejsce i wg dzieci, tak ma być. To działa na podświadomość. Coś co widzimy na codzien, ma dla nich stać sie NORMALNE, choć normalne nie jest. W ten sposób środowiska LGBT wkraczają już do przedszkoli.