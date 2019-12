Przeczytajcie, ile potrwa przerwa świąteczna w szkołach. Niektórzy będą mieli duuuuużo wolnego!

Przerwa świąteczna 2019

Przerwa świąteczna 2019 w szkołach będzie naprawdę długa. Na przerwę od szkoły czekają szczególnie uczniowie. Rodziców raczej nie bardzo zadowoli fakt, że przerwa świąteczna w szkołach potrwa długo i zastanawiają się, jak zorganizować dzieciom opiekę.

Uczniowie po raz ostatni przed świętami Bożego Narodzenia poszli do szkoły w piątek, 20 grudnia.

W kalendarzu roku szkolnego 2019/2020 na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej czytamy, że zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2019 r.

Przerwa świąteczna 2019 - ile potrwa?

Przerwa świąteczna 2019 będzie dość długa. Kiedy uczniowie wrócą do szkoły? Chociaż przerwa świąteczna 2019 trwa do 31 grudnia, to wcale nie oznacza powrotu do szkoły już 1 stycznia.

1 stycznia to Nowy Rok - dzień ustawowo wolny od pracy. 2 stycznia przypada w czwartek i teoretycznie właśnie wtedy uczniowie powinni wrócić do szkół, jednak wiele placówek zdecydowało, że 2 i 3 stycznia 2020 roku (czwartek i piątek) również nie będzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Przerwa świąteczna skończy się w takiej sytuacji dopiero 7 stycznia 2020 roku, ponieważ 6 stycznia (poniedziałek) to święto Trzech Króli - dzień wolny od pracy.