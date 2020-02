Prokuratura szuka ofiar FutureNet. To zwykły biznes czy finansowa piramida?

Jeszcze kilka miesięcy temu FutureNet było tytularnym sponsorem koszykarzy wrocławskiego Śląska. Tymczasem od 2016 roku platformą interesuje się Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu.

Do śledczych zgłosiły się osoby, które uważają, że zostały oszukane. Oficjalnie wiadomo, że postępowanie dotyczy oszustwa co do „mienia znacznej wartości”.

FutureNet i FutureAdPro to „portale oferujące, w zamian za opłatę, nabywanie pakietów reklam. Zgodnie z informacjami na stronie spółki, musisz kupić pakiet i namówić inne osoby do udziału” - wytłumaczył ten mechanizm Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w komunikacie z grudnia 2017 roku.

Portale obiecują „zyski” za to, że ktoś namówi inne osoby do kupienia pakietów uczestnictwa, które kosztują od 10 do nawet ponad 1 tys. dolarów.