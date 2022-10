Poważny wypadek na DK8 w Niemczy w powiecie dzierżoniowskim. Cysterna z paliwem zderzyła się z osobówkami 4.10.2022 Remigiusz Biały

Dzisiaj ok. godz. 15.00 doszło do poważnego wypadku na drodze krajowej nr 8 w Niemczy w powiecie dzierżoniowskim. Do zderzenia cysterny do transportu paliwa z samochodami osobowymi doszło na wysokości marketu Dino. Du,że utrudnienia w ruchu, wyznaczono objazdy przez miasto.