Awaria ciepłownicza usunięta. Zobacz jak przebiegały prace (ZDJĘCIA)

-Na ulicy Poznańskiej ekipy pracowały przez całą noc i nadal pracują, aby jak najszybciej usunąć awarię. Jest to pracochłonne. Awaria nastąpiła na innym odcinku sieci niż ta, na której poprzednio były prowadzone prace ( na początku grudnia). Wówczas, w trybie awaryjnym (nie były to planowane prace, jak błędnie sądzi część mieszkańców) wymieniliśmy ponad stu metrowy odcinek sieci, gdyż był on w złym stanie. Teraz awaria nastąpiła w innym miejscu niż poprzednio. Dużo czasu zajęło samo opróżnienie odcinka sieci z wody, gdyż jest to magistrala o sporej średnicy. Ekipy wykonały już wykop i obecnie trwa spawanie rury -tłumaczy rzecznik Fortum i jednocześnie jeszcze raz przeprasza mieszkańców za kłopoty.