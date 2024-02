Poszukiwany przez policję 28-latek chciał się ukryć przed policją i...wydrążył dziurę w ścianie. Miał to być "sekretny pokój"

Pomysłowość ludzka nie zna granic. 28-letni mieszkaniec powiatu karkonoskiego wydrążył dziurę w ścianie, aby tylko nie trafić do więzienia. Sądził, że jeśli schowa się we wnęce, policja go nie zauważy.

- Aby uniknąć zatrzymania, ukrył się w jednym z mieszkań. Był tak zdesperowany, że wykuł w ścianie dziurę, którą następnie „zamaskował”. Poszukiwanemu nie udało się jednak oszukać policjantów, którzy dokładnie sprawdzili mieszkanie i wyciągnęli go z jego własnej kryjówki - mówi Waldemar Laszecki z KMP w Jeleniej Górze.

Policja jednak nie dała się nabrać i szybko schwytała poszukiwanego 28-latka. Aktualnie przebywa on w zakładzie karnym.

