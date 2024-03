Kolejny wypadek we Wrocławiu. Cysterna wjechała w bok tramwaju MPK. Są ranni

Wypadek miał miejsce w czwartek, 29 lutego, na Tarnogaju. W bok tramwaju wjechała rozpędzona ciężarówka i wyrządziła pojazdowi spore szkody. Tramwaj jechał w stronę centrum, natomiast ciężarówka poruszała się w przeciwnym kierunku.

- Kierowca samochodu ciężarowego nie ustąpił pierwszeństwa. Wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, zignorował znak stop i uderzył w tramwaj, który nadjechał z prawej strony. Mężczyzna miał w organizmie 0,25 promila, co kwalifikuje się jako stan po spożyciu i jest to wykroczenie. Obaj mężczyźni, kierowca ciężarówki i motorniczy, zostali zabrani do szpitala – mówi komisarz Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.