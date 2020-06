Pościg za autem z kradzioną lawetą pod Wrocławiem! Policja pokazała nagranie [FILM]

Regularnie okradali paczkomat przy ul. Reja we Wrocławiu, są już w rękach policji

Dwaj mężczyźni regularnie okradali paczkomat ustawiony przy ul. Reja we Wrocławiu. Robili to tak sprytnie, że policja początkowo zastanawiała się czy nie wykorzystują do tego internetu i telefonicznej aplikacji do otwierania skrytek bezdotykowo. Okazało się, że nie. Drzwiczki skr...