"Port Kąty". Shell i Carrefour przy węźle autostrady A4 otwarty! [ZDJĘCIA]

To kolejne miejsce przy autostradzie A4, dzięki któremu poprawia się komfort kierowców podczas podróży. "Port Kąty" pozwala zatankować na jednej z najnowocześniejszych stacji Shell w Polsce. Poza kilkoma rodzajami paliw, z dystrybutorów zatankujemy tutaj także dodatek do silników diesla - AdBlue, a także płyn do spryskiwaczy. Na kierowców aut osobowych czeka 12 dystrybutorów paliwowych i 2 z autogazem. Kierowcy tirów mogą liczyć na 8 stanowisk do tankowania (włącznie z możliwością tankowania LPG do auta ciężarowego).

Poza tankowaniem podróżni mogą zrobić zakupy w markecie, odwiedzić kawiarnię, skorzystać z dostępu do Wi-Fi albo wybrać się do restauracji na pizzę z jednego z najlepszych pieców w Polsce (od soboty). Wiosną nastąpi też otwarcie zewnętrznych stref wypoczynkowych wraz z dużym placem zabaw dla dzieci. Za inwestycję odpowiada znana firma z branży budowlanej - ZPB Kaczmarek.