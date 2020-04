Pomóżcie rodzinie z dwójką dzieci, która straciła mieszkanie w pożarze pod Wrocławiem

Mocno ucierpiało zwłaszcza mieszkanie małżeństwa z dwójką małych dzieci. Znajomi uruchomili dla nich zrzutkę, by mogli wrócić do swojego domu.

„24 kwietnia jeden z budynków w Kiełczówku zajął się płomieniami. Ogień dostał się do mieszkań, a jedno z nich należy do naszych serdecznych przyjaciół. Magda i Bartek to pełni życia, aktywni ludzie i wspaniali rodzice. Część z Was zna ich z sąsiedztwa, część z tras biegów przeszkodowych. Sytuacja w jakiej się znaleźli to niespodziewana przeszkoda, a my chcemy pomóc im ją pokonać. Na szczęście nikt z domowników nie ucierpiał, ale ogień strawił znaczną część mieszkania. Pomóżmy im odbudować to, co stracili i wrócić do normalności” - czytamy w opisie zrzutki.