Ceny alkoholu i papierosów wzrosną od 1 stycznia 2020 roku.

Za wzrostem akcyzy na alkohol i papierosy głosowało 243 posłów Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwko było 201 posłów opozycji, a 7 się wstrzymało.Według przegłosowanej ustawy, akcyzą zostaną objęte również płyny do papierosów elektronicznych.- Ostatni wzrost stawek akcyzy miał miejsce 1 stycznia 2014 roku i wynosił odpowiednio 15 i 5 proc. Proponowana zmiana podnosi stawkę o 10 proc. - mówił wiceminister finansów. Według wyliczeń rządowych, w efekcie do budżetu ma wpłynąć 1,7 mld zł.Ustawa trafi teraz do Senatu, gdzie PiS nie ma większości.