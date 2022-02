Pociąg ze Lwowa wjechał na dworzec we Wrocławiu. Uchodźcy otoczeni opieką. Stacja Dialog służy pomocą [ZDJĘCIA]

Od wczoraj Stację Dialog odwiedziło około 400 osób, zarówno uchodźców, jak i tych, którzy na Ukrainę chcą wrócić. Osoby, które nie mają we Wrocławiu rodziny, czy przyjaciół mogły liczyć nie tylko na pomoc doraźną, ale i na znalezienie bezpiecznego lokum. Szereg parafii z Wrocławia i regionu przyjęło już uchodźców.

- My do Polski przyjechałyśmy w piątek. Wraz z córką przyjechałyśmy do siostry, mąż został we Lwowie. Jak jechałyśmy na pociąg słyszałyśmy strzały. Ulga przyszła dopiero tutaj, we Wrocławiu, jak zobaczyłam siostrę. To przerażające jak szybko nasze życie może legnąć w gruzach - mówi pani Olga, która wczoraj przyjechała do Wrocławia z zachodniej części Ukrainy. - Jako naród doceniamy to co Polacy robią dla Ukraińców. Dziękujemy - dodała młoda kobieta.