Ceny nieruchomości, również tych we Wrocławiu, systematycznie rosną. Opcją na zakup niedrogiego mieszkania są lokale sprzedawane m.in. przez PKP. Bez wątpienia ich plusem są często bardzo atrakcyjne lokalizacje. I choć wymagają remontu, to rekompensuje to cena. Kliknij w zdjęcie i zobacz aktualne oferty mieszkań sprzedawanych przez kolejową spółkę. Do kolejnych zdjęć przejdziesz za pomocą gestu, strzałek lub kursora.

PKP