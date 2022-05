Pirat drogowy pędził na trzypasmówce w centrum Wrocławia. Stracił prawo jazdy

- Kierującym okazał się być 37-letni wrocławianin, który jak tłumaczył policjantom - przekroczył dopuszczalną prędkość, ponieważ zachęciła go do jej rozwinięcia szeroka trzypasmowa jezdnia. Niestety poruszanie się z prędkością aż 122 km/h w miejscu, gdzie zgodnie z prawem maksymalnie możemy jechać maksymalnie z prędkość do 50 km/h, miała swoje konsekwencje - informuje sierż. Aleksandra Rodecka z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.